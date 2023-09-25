В Томской области подписали соглашение о строительстве студенческого кампуса

Концессионное соглашение подписали 25 сентября Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В понедельник, 25 сентября, было подписано концессионного соглашение о строительстве межвузовского кампуса в Томске, об этом сообщили в пресс-службе администрации Томской области. Кампус будут строить в рамках нацпроекта «Образование», на средства бюджета и концессионера (кредитором является Газпромбанк).

«Кампус будет включать жилой комплекс для студентов на 6 тысяч мест», - говорится в сообщении.

Также на территории кампуса будет учебный центр с различными залами и помещениями, физкультурный комплекс с бассейном, медпункт. Общая площадь всех строений превысит 191 квадратный метр, а сам кампус расположится на площади 55 гектаров.

Соглашение о строительстве кампуса подписал руководитель департамента спецпроектов Андрей Мильке, который, напомним, был назначен на эту должность на прошлой неделе. Ранее стало известно, что студенческий кампус в Томске расположится рядом с особой экономической зоной.