В Томске без горячей воды остаются 26 жилых домов

26 домов не подключены к ГВС в Томске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске на сегодняшний день без горячей воды остаются 26 домов. Об этом сообщили в пресс-службе «ТомскРТС».

Напомним, многоквартирные дома в Томске начали подключать к теплу в понедельник, 25 сентября. Специалисты начали запуск системы отопления жилых многоквартирных домов. Специалисты УК и ТСЖ также приступили к работе на внутридомовых системах.

«На утро понедельника, 25 сентября, горячее водоснабжение отсутствовало в 26 домах города», — сообщили в «ТомскРТС».

Отсутствие ГВС связано с устранением локальных дефектов на подводящих теплотрассах, а также в связи с тем, что управляющие компании не завершили работы по подготовке внутридомовых систем к отопительному сезону.