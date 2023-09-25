Жильцы дома по улице Вершинина в Томске три месяца живут без горячей воды

Фото: Николай Оберемченко

В Томске жительница дома по улице Вершинина, 52 пожаловалась на то, что у ее квартире уже три месяца нет горячей воды. Воду жильцам отключили еще 12 июля. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты — Томск».

«Приходится стирать в холодной воде. Убираю дома – все мою ледяной водой. Летом было терпимо, но осенью – просто невозможно. Холодно и хочется погреться под горячим душем», — рассказала жительница дома Дарья.

По ее словам, из-за того, что в квартире нет воды, приходится ходить к родственникам, либо греть воду. 26 августа в жилом доме на улице Вершина включили горячую воду, однако в этот же день из кранов горожан пропала холодная вода.

Две недели томичи оставались без холодной воды из-за того, что соседи делали канализацию.

«У нас даже другие жильцы уже объявление на дом повесили и попросили дать воду, потому что не мылись неделю», — поделилась девушка.

После этого холодную воду включили, а горячую вновь отключили. Дарья позвонила во все службы, однако внятного ответа не получила.

Как сообщили в пресс-службе ТомскРТС, жилой дом на улице Вершинина, 52 подключили к ГВС. Запитанные к дому теплосети включены.

«Проблема связана с недостаточностью параметров. Информация передана в Тепловую инспекцию для выяснения причины снижения параметров», — сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Напомним, многоквартирные в Томске начали подключать к теплу в понедельник, 25 сентября. Полностью отопление в городе включат в течение 3-5 дней.