В Томской области до конца года из ветхого жилья расселят более 8 тысяч человек

Фото: Наталья Качановская/ АиФ-Томск

В Томской области до конца 2023 года планируют расселить более 8 тысяч человек общей площадью почти 129 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Расселению подлежат дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, в Асиновском, Каргасокском, Томскиом, Чаинском районах и в Томске.

«Всего по программе запланировано переселить 8,74 тысячи человек из аварийного жилищного фонда общей площадью 128,96 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.

Томская область взяла обязательство до конца 2023 года расселить аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года. Эту работу уже завершили Асиновский и Чаинский районы.

По данным администрации, по нацпроекту «Жилье и городская среда» с 2019 года в регионе расселили аварийное жилье общей площадью 77,84 тысячи квадратных метров. Жилищные условия улучшили 4 427 человек.

С начала 2023 года расселено 11,98 тысячи квадратных метров, в новые квартиры переехали 550 человек.