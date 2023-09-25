В Томске при поддержке «Новых людей» прошёл фестиваль уличных артистов

Фото: Елизавета Ортина

В горсаду Томска в эти выходные прошёл фестиваль уличных артистов «Голос города». Он собрал музыкантов, танцоров, чтецов и артистов оригинальных жанров. Организатором фестиваля выступило местное отделение партии «Новые люди». Там отметили, что запрос на такое мероприятие поступил от самих томичей.

«Возглавляя комиссию по культуре в областном парламенте, я вижу большой запрос на творческие мероприятия. В нашем городе много талантливых людей, но возможностей для проявления себя не хватает. Именно так и возникла идея фестиваля «Голос города». Мы хотим, чтобы томичи и гости нашего города прониклись атмосферой нашего региона и смогли по-настоящему услышать Томск», — говорит руководитель фракции «Новые люди» в Законодательной Думе Томской области, руководитель комитета по культуре Максим Вдовин.

Фото: Елизавета Ортина

Он добавил, что фестиваль «Голос города» в дальнейшем может стать ежегодным. К нему планируют подключить не только жителей Томска, но и артистов из разных районов области.

Возраст участников фестиваля самый разный: от 16 до 70 лет. Всё это не профессиональные артисты, а любители, которые уже давно занимаются творчеством. Программа включала не только выступления, но и мастер-классы по сольному танцу и театральному искусству, тренинги. На площади фестиваля организовали тематические фотозоны и зона отдыха. Также одновременно с выступлениями артистов на главной сцене работал маркет томских мастеров-производителей одежды, украшений и аксессуаров. В финале фестиваля гостей и участников ждал специальный подарок — огненное шоу под сет местного диджея.

Фото: Едизавета Ортина

«Надеемся, что этот фестиваль станет ежегодной традицией, поскольку всех талантливых людей в Томской области одним проектом охватить невозможно. В этом году мы получили заявки на участие от более чем 70 артистов. Уверена, что это лишь малая часть творческих томичей», — сказала главный режиссёр фестиваля «Голос города», депутат гордумы Томска Ксения Старикова.