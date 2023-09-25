Мазур ответит на вопросы томичей в прямом эфире 27 сентября

Фото: Ксения Высотина

Губернатор Томской области Владимир Мазур проведет прямой эфир в четверг, 27 декабря. В рамках него глава региона ответит на вопросы жителей, которые они пишут в социальных сетях.

Прямой эфир пройдет 27 сентября в 18:00.

«На ваши вопросы отвечу в эфире Губернского телеканала «Томское время», Общественного телевидения России, на своих страницах в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», в своём Телеграм-канале. В официальном Телеграм-канале обладминистрации будет идти текстовая трансляция», — сообщил Мазур.

Свои вопросы томичи могут оставлять в комментариях, задавать по многоканальному телефону 8 (3822) 909-910, где работает круглосуточный автоответчик. По этому же номеру можно позвонить в прямой эфир.