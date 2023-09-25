Губернатор Томской области Мазур записал традиционное видеообращение в соцсетях

Фото: телеграм-канал Владимира Мазура

Губернатор Томской области Владимир Мазур записал свое традиционное видеообращение к жителям региона на фоне драмтеатра и выложил у себя в телеграм-канале.

Такие обращения глава региона делает каждый понедельник, под ними томичи желают губернатору доброго утра и сообщают о проблемах, которые их волнуют на текущей неделе.

«Доброе утро, дорогие жители Томской области, жители города Томска. Приступаем к рабочей неделе. Она очень ответственная», — сказал Мазур.

Также губернатор отметил, что сейчас заполняются системы, город готовится к отопительному сезону. Социальные объекты уже работают, скоро будет подключен жилой фонд.

«Сегодня уже в некоторых районах будет тепло. Ну и так поэтапно думаю, что за неделю справимся. Всем хорошей недели. В среду будет прямой эфир. Задавайте вопросы, с удовольствием отвечу, пообщаемся», — пожелал жителям области глава региона.

Напомним, 27 сентября Владимир Мазур проведет прямой эфир. Глава региона предложил томичам оставлять вопросы, которые они хотят задать ему, в комментариях. Вопросов поступает много, на некоторые здесь же, в комментариях, отвечают представители мэрии или ответственных ведомств.