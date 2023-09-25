При пожаре в здании на проспекте Ленина в Томске были эвакуированы 78 детей

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

В Томске 22 сентября при пожаре в трехэтажном здании на проспекте Ленина были эвакуированы 78 детей и 28 сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Напомним, днем 22 сентября на проспекте Ленина, 107 загорелась крыша в трехэтажном историческом здании. Очевидцы сообщали, что пожар произошел в здании Томского музыкального колледжа имени Эдисона Денисова.

Как сообщили в МЧС, при пожаре по лестничным маршам было эвакуировано 78 детей и 28 сотрудников.

В результате пожара обгорела обрешетка крыши на площади 50 квадратных метров. Третий этаж пострадал от воды. Предварительной причиной возгорания стала недостаточность конструкций электрооборудования.