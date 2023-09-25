Первый снег пошел в Томске утром в понедельник

Фото: "Регион-70"

В Томске утром 25 сентября на улицы города лег первый снег. Томичи начали делиться этим социальных сетях.

Напомним, в воскресенье, 24 сентября, на территории Томска пошел первый снег. Снежные хлопья заметили жители Каштака, микрорайона Черемошники, площади Южной, Иркутского тракта, Зеленых горок и других районов.

В настоящее время устойчивого снежного покрова пока в городе нет, снег моментально тает. В основном скопления снега можно увидеть на автомобилях — выходя из дома, стоит взять с собой щетку.

Крупные снежные хлопья летали в небе и радовали глаз томичей.