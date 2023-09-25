Более 30 улиц Томска останется без электричества 25 сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске Горсети планируют проводить очередные плановые работы. В связи с этим более 30 улиц города останется без электричества.

Список домов, где отключат свет:

25 Сентября 2023 с 09:00 до 25 Сентября 2023 12:00

25 Сентября 2023 с 09:00 до 25 Сентября 2023 16:30

25 Сентября 2023 с 09:00 до 25 Сентября 2023 17:00

25 Сентября 2023 с 09:00 до 25 Сентября 2023 18:00

25 Сентября 2023 с 09:00 до 25 Сентября 2023 20:00

25 Сентября 2023 с 13:00 до 25 Сентября 2023 17:00

25 Сентября 2023 с 13:00 до 25 Сентября 2023 17:00