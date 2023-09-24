Чудотворная Коробейниковская икона Пресвятой Богородицы прибудет в Томск

Фото: администрация Томской области

В четверг, 28 сентября, в Богоявленский кафедральный собор в Томске прибудет чудотворная Коробейниковская икона Пресвятой Богородицы. Встреча со святыней состоится в 18:00. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

«Помолиться перед святыней и получить благословение томичи и гости города смогут в Богоявленском кафедральном соборе с 28 сентября по 2 октября ежедневно, с 8:00 до 20:00. Каждый день в 14:00 перед святыней будет совершаться молебен с акафистом», — говорится в сообщении.

Икона находится в мужском монастыре в честь Казанской иконы Божией Матери села Коробейниково Алтайского края. Прославилась многими чудесами.

Была спасена из оскверненного Коробейниковского храма в 1938 году, превращенного в зерносклад. Святыня использовалась в нем как трап для завоза пшеницы.

Согласно преданию, уроженке этих мест слепой девице Ольге во сне дважды являлась Богородица с просьбой о спасении иконы. После того, как ее принесли в дом и отмыли от грязи, люди увидели, что краски с ликов стерты, а посередине зияла огромная щель.

Первое чудо было явлено в этот же день - икона заплакала, и был голос, сказавший: «Все, все согрешили». С этого момента в доме собирался народ; у чудотворного образа горела лампада и не прекращалась молитва. Перед Пасхой в 1972 году икона полностью обновилась.