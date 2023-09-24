В Северске задержали 34-летнего мужчину за кражу в магазине

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В Северске возбудили уголовное дело на 34-летнего мужчину из-за попытки кражи продуктов из супермаркета на улице Комсомольской, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний житель Северска. В ходе досмотра полицейские изъяли краденный товар.

По предварительным данным, мужчина украл с прилавка товарно-материальные ценности, спрятал их пошел к выходу. Там его остановил охранник и попросил оплатить. После чего северчанин ударил работника магазина и попытался убежать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».