Под Томском 14-летний подросток на мопеде пострадал в ДТП с иномаркой

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

В селе Дзержинское под Томском после стоклвноения автомобиля Kia Cerato и мопеда Honda Dio пострадал 14-летний подросток, который управлял мопедом. Об этом сообщает пресс-служб регионального УМВД.

Авария произошла 23 сентября около 15:40 на улице Дзержинского, 8.

По предварительным данным, 42-летняя женщина за рулем легковушки при повороте налево, не уступила в движении встречному мопеду. За рулём мопеда находился 14-летний подросток, без мотошлема. Прав на управление транспортом у юноши не было.

В результате ДТП для осмотра подросток доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.