В Томске мужчина выпал из лодки на реке Томь

Фото: Иван Макеев

В Томске утром 23 сентября мужчина перевернулся на лодке на реке Томь в районе пляжа Семейкин остров. Добраться до берега он смог самостоятельно, спасатели достали лодку, сообщает томская поисково-спасательная служба.

Сообщение о необходимости оказать помощь мужчине на реке Томь поступило в ПСС 23 сентября в 9:39.

«Пострадавший отправился за товарищем на Семейкин остров с правого берега Томска. По пути мужчина перевернулся на лодке недалеко от берега и благодаря спасательному жилету держался в воде на плаву», — говорится в сообщении.

Благодаря жилету мужчина смог выбраться на берег самостоятельно. Спасатели прибыли на место происшествия, после чего надели гидрокостюмы и вытащили лодку из воды.

Позже сотрудники ПСС обогрели пострадавшего в аварийно-спасательном автомобиле.