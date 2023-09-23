Тело неизвестного на Иркутском тракте опознано, им оказался 19-летний житель Томска

Фото: Наталья Качановская

Появилась официальная информация по делу обнаружения тела на Иркутском тракте возле дома. Выяснилось, что это был 19-летний парень. Погибший выпал из окна, сообщили в СК РФ по Томской области.

"По поводу обнаружения тела 19-летнего молодого человека следователи следственного отдела по Октябрьскому району города Томска проводят проверку. При осмотре обнаружены телесные повреждения характерные для падения с высоты", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 23 сентября, возле дома на Иркутском тракте 156, было обнаружено тело человека.