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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 7:00

Тело неизвестного на Иркутском тракте опознано, им оказался 19-летний житель Томска

Молодой человек выпал из окна
Ксения Высотина
Фото: Наталья Качановская

Фото: Наталья Качановская

Появилась официальная информация по делу обнаружения тела на Иркутском тракте возле дома. Выяснилось, что это был 19-летний парень. Погибший выпал из окна, сообщили в СК РФ по Томской области.

"По поводу обнаружения тела 19-летнего молодого человека следователи следственного отдела по Октябрьскому району города Томска проводят проверку. При осмотре обнаружены телесные повреждения характерные для падения с высоты", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 23 сентября, возле дома на Иркутском тракте 156, было обнаружено тело человека.