У 22-летнего северчанина полиция изъяла 0,53 грамма синтетических наркотиков

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в городе Северск полиция изъяла у 22-летнего парня синтетические наркотики. Северчанину грозит срок, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по ЗАТО г. Северск, находясь на маршруте патрулирования в районе улицы Калинина, заметили мужчину который вел себя подозрительно. При виде сотрудников полиции гражданин резко ускорил шаг и попытался скрыться.

Уточняется, что полиция нашла синтетические наркотики у молодого человека, в ходе личного досмотра. На данный момент возбуждено уголовное дело.