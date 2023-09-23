Мэр Томска Махиня потребовал ускорить благоустройство Буфф-сада

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Мэр Томска Дмитрий Махиня после выездного совещания по вопросам благоустройства потребовал ускорить благоустройство Буфф-сада.

"По условиям муниципального контракта, работы здесь должны были завершиться 31 августа. Однако подрядчик – барнаульская компания «Ремтеплострой», допустила задержку. Дмитрий Махиня потребовал от подрядной организации ускорить темпы работ без ущерба качеству. Сквер Героев Чернобыльцев на ул. Дзержинского – противоположный пример. Здесь подрядчик все работы выполнил вовремя и с хорошим качеством", - рассказали в администрации города.

Также уточняется, что в настоящее время разработан проект благоустройства, предусматривающий создание экопарка с черемуховой рощей, деревянными пешеходными дорожками, летним кинотеатром, фуд-кортом и террасой для кормления уток.

Мэр Томска отметил, что он ознакомился с ходом исполнения в Томске нацпроекта по благоустройству парков и скверов.

"Вызывает опасение только отставание от графика работ в Буфф-саду. Потребовал от подрядчика нарастить темпы, а от профильного зама - жестко контролировать сроки и качество ремонта. Оценил проект благоустройства Белого озера - проект, несомненно, интересный, необходимо своевременно снять все вопросы, чтобы на будущий год объект получил федеральное финансирование. Поручил также проработать вопросы содержания новых общественных пространств - сейчас средств в проекте бюджета-2024 на это нет. Важно не только благоустроить скверы, но и обеспечить их содержание", - подытожил Махиня.