Новый пункт весогабаритного контроля начали строить в Томской области

Подрядная организация ведет на объекте устройство фундаментов и монтаж металлических опор Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Еще один пункт весогабаритного контроля начали строить в Томской области, сообщили в пресс-службе обладминистрации. Он будет располагаться возле села Чажемто на трассе Томск – Каргала – Колпашево.

«Подрядная организация ведет на объекте устройство фундаментов и монтаж металлических опор», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

Позже здесь фрезируют старый асфальт и уложат новый, куда встроят датчики. Также здесь установят камеры видеофиксации, освещение и т.д.

Еще один пункт весогабаритного контроля строят у села Воронино на трассе Томск – Мариинск. А в 2024 году планируют построить такой пункт на объездной дороге в Томске.