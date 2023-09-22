Томская компания задолжала сотрудникам почти 11 миллионов рублей

За месяц общая сумма задолженности уменьшилась на 100 тысяч Фото: Даниил ОПАРИН

Два предприятия Томской области по состоянию на 1 сентября задолжали своим работникам 11,2 миллионов рублей, такие данные приводит Томскстат. Львиная доля этой задолженности приходится на одну компанию, которая занимается обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха – 10,9 миллионов рублей.

«Сумма задолженности на одного работника составила 147,2 тысяч рублей», - уточнили в Томскстате.

Отмечается, что, по сравнению с 1 августа, сумма задолженности стала меньше на 100 тысяч рублей.