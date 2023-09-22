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НовостиОбщество22 сентября 2023 15:36

Томская компания задолжала сотрудникам почти 11 миллионов рублей

Средняя сумма задолженности на одного работника равна почти 150 тысяч рублей
Александра Тайбатрова
За месяц общая сумма задолженности уменьшилась на 100 тысяч

За месяц общая сумма задолженности уменьшилась на 100 тысяч

Фото: Даниил ОПАРИН

Два предприятия Томской области по состоянию на 1 сентября задолжали своим работникам 11,2 миллионов рублей, такие данные приводит Томскстат. Львиная доля этой задолженности приходится на одну компанию, которая занимается обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха – 10,9 миллионов рублей.

«Сумма задолженности на одного работника составила 147,2 тысяч рублей», - уточнили в Томскстате.

Отмечается, что, по сравнению с 1 августа, сумма задолженности стала меньше на 100 тысяч рублей.