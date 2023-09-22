Томичи смогут помолиться перед чудотворной Коробейниковской иконой

Икона пробудет в Богоявленском соборе Томска до 2 октября Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томск 28 сентября прибудет чудотворная Коробейниковская икона Пресвятой Богородицы, информацию об этом опубликовали на сайте администрации Томской области. Встреча святыни пройдет в 18.00.

«Чудотворная Коробейниковская икона Пресвятой Богородицы находится в мужском монастыре в честь Казанской иконы Божией Матери села Коробейниково Алтайского края и прославилась многими чудесами», - говорится в сообщении.

В 1938 году икону спасли из оскверненного храма. Тогда храм переоборудовали в зернохранилище, а икону там использовали в качестве трапа, когда завозили пшеницу.

Икона пробудет в Богоявленском соборе Томска до 2 октября. Помолиться перед ней томичи смогут с 08.00 до 20.00 каждый день. А в 14.00 ежедневно перед иконой будут совершать молебен с акафистом.