Итоги развития за полгода подвели в Томске

В натуральном выражении объём промышленного производства увеличился на 20%. Фото: Анна Ковалева

В Томске подвели итоги развития за шесть месяцев 2023 года. В мэрии отметили, что число безработных в городе уменьшилось на 335 человек и теперь составляет 1233 человека. За этот период крупные и средние предприятия Томска произвели продукцию на 106 миллиардов, что больше на 18%, чем за тот же период прошлого года.

«В натуральном выражении объём промышленного производства увеличился на 20%», - подсчитали в мэрии.

Предприятия Томска из числа крупных и средних выполнили строительные работы более чем на три миллиарда рублей. Более 107 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Томске с января по июнь 2023 года.

Рост потребительских цен за этот период составил 105,4%. Минимальный набор продуктов питания теперь стоит 5720 рублей, что на 7,3% больше, чем в декабре 2022 года.