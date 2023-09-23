В Томске 23 сентября синоптики обещают дождь и до +10 градусов

Фото: Анна Ковалёва

В Томске сегодня, 23 сентября, синоптики обещают дождь и +10 градусов тепла. Также томский ЦГМС прогнозирует ветреную погоду.

В городе ожидается западный ветер 7-12 м/с, с усилением 13-18 м/с, ночью местами шквалистые порывы 20-25 м/с. Температура днем +8…+10 °С.

В Томской области будет ночью дожди, местами сильные, днем небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, с усилением 13-18 м/с, местами шквалистые порывы 20-25 м/с. Температура днем +6…+11 °С.