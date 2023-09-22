В Томске 25 сентября откроют центр развития детских талантов «Пульсар»

В этот же день стартует семидневная смена-интенсив «Навстречу большим вызовам Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Центр развития детских талантов «Пульсар» откроют в Томске 25 сентября. Пресс-служба администрации Томской области информирует, что располагаться он будет в Инженерном центре ОЭЗ «Томск» на проспекте Развития, 3. Начало открытия – в 13.00.

«В этот же день стартует семидневная смена-интенсив «Навстречу большим вызовам», - добавили в пресс-службе обладминистрации.

В первой смене примут участие 90 ребят и 16 педагогов, которые представляют 12 муниципалитетов региона.

Такие смены в «Пульсаре» планируют проводить и впредь. Также в центре будут проходить стажировки для педагогов, различные мероприятия для школьников. У «Пульсара» - три площадки. Помимо центра в ОЭЗ «Томск», это кампус в Калтане и программный офис на улице Татарской, 16.

Напомним, что открытие «Пульсара» анонсировали в августе. Центр создан по образцу «Сириуса».