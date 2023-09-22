Жители Томской области могут проходить профосмотры каждый год

В ходе профосмотра у человека измеряют артериальное и глазное давление, делают ЭКГ и флюорографию, берут кровь на анализ и т.д. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Любой житель Томской области старше 18 лет каждый год могут проходить профосмотры, чтобы оценить состояние своего здоровья. Об этом напомнили в пресс-службе обладминистрации.

«Сделать это можно в любой удобной поликлинике», - говорится в сообщении.

В ходе профосмотра у человека измеряют артериальное и глазное давление, делают ЭКГ и флюорографию, берут кровь на анализ и т.д. У женщин дополнительно гинеколог проводит цитологическое обследование.

А томичи старше 40 лет также ежегодно могут проходить диспансеризацию. Только за четыре месяца ее прошли более 120 тысяч жителей Томской области.