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НовостиОбщество22 сентября 2023 12:34

Жители Томской области могут проходить профосмотры каждый год

Оценить состояние своего здоровья может любой житель региона старше 18 лет
Александра Тайбатрова
В ходе профосмотра у человека измеряют артериальное и глазное давление, делают ЭКГ и флюорографию, берут кровь на анализ и т.д.

В ходе профосмотра у человека измеряют артериальное и глазное давление, делают ЭКГ и флюорографию, берут кровь на анализ и т.д.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Любой житель Томской области старше 18 лет каждый год могут проходить профосмотры, чтобы оценить состояние своего здоровья. Об этом напомнили в пресс-службе обладминистрации.

«Сделать это можно в любой удобной поликлинике», - говорится в сообщении.

В ходе профосмотра у человека измеряют артериальное и глазное давление, делают ЭКГ и флюорографию, берут кровь на анализ и т.д. У женщин дополнительно гинеколог проводит цитологическое обследование.

А томичи старше 40 лет также ежегодно могут проходить диспансеризацию. Только за четыре месяца ее прошли более 120 тысяч жителей Томской области.