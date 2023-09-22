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НовостиОбщество22 сентября 2023 12:06

Только четверть трудоспособных инвалидов в Томской области имеют работу

Для лиц с инвалидность в регионе квотировано почти три тысячи рабочих мест
Александра Тайбатрова
Инвалиды могут пройти обучение или переподготовку

Инвалиды могут пройти обучение или переподготовку

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области только четверть трудоспособных инвалидов работают. Такие данные озвучила начальник департамента труда и занятости региона Светлана Грузных на круглом столе в центре «Работа России».

«На сегодняшний день в Томской области квотировано 2 963 рабочих места для особенных соискателей, но фактически закрыты 2 188 из них», — пояснила Светлана Грузных и отметила, что необходимы дополнительные меры для стимулирования создания таких рабочих мест.

Участвующие в круглом столе работодатели рассказали, с какими трудностями они сталкиваются при приеме на работу инвалидов. Среди них: несоответствующая квалификация, сложности с коммуникацией, отсутствие безбарьерной среды на определенных территориях и т.д.

Чтобы повысить квалификацию, инвалиды могут пройти обучение или переподготовку. В этом году таких набралось 23 человека.