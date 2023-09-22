Два томских вуза создадут цифрового помощника для пациентов с астмой

Ректоры ТУСУРа и СибГМУ подписали соглашение 22 сентября. Фото: Telegram-канал Рулевский и ТУСУР

Два вуза из Томска, ТУСУР и СибГМУ, создадут цифрового помощника для помощи пациентам, страдающим астмой. О том, что соответствующее соглашение было подписано 22 сентября на форуме «Медицинские университеты в Приоритете 2030», сообщил ректор ТУСУРа Виктор Рулевский в своем Telegram-канале.

«Результатом работы станет онлайн-сервис для дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов», - написал Рулевский.

Использовать этот сервис будет возможно через компьютер или приложение. Одна из возможностей будущего цифрового помощника: он сможет заранее сообщить пациенту, что тому необходимо обратиться к врачу.