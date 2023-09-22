И.о. замгубернатора по агропрому стал глава томского департамента лесного хозяйства

Фото: администрация Томской области

Артем Конев будет исполнять обязанности заместителя губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. Об этом сообщается в администрации региона.

«Глава региона возложил обязанности заместителя по агропромышленной политике и природопользованию на начальника департамента лесного хозяйства Артема Конева», — говорится в сообщении.

Напомним, у вице-губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра 22 сентября завершился срок должностного контракта.

Артём Конев родился в 1981 году в Томске. Окончив в 2004 году Томский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит», работал в частных компаниях «Восточная инвестиционная газовая компания», «Сибирь Спецтехника», «ИнтелСтрой». В 2013-2014 годах возглавлял муниципальное предприятие «Заречное» в селе Кафтанчиково. С 2014 года работал директором ОГАУ «Томсклесхоз». В 2019 году возглавил департамент лесного хозяйства Томской области. Женат, воспитывает двух дочерей.