В Томской области продлен контракт с замгубернатора по науке Людмилой Огородовой

Фото: администрация Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур продлил контракт с заместителем по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмилой Огородовой. Об этом сообщается в пресс-службе обладминистрации.

«Губернатор Томской области Владимир Мазур продлил служебный контракт с заместителем по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмилой Огородовой», — говорится в сообщении.

Губернатор принял решение продлить контракт, так как его срок истекает в пятницу, 22 сентября.

Людмила Огородова родилась в Кемеровской области в 1957 году. В 1980 году окончила СибГМУ, в вузе она прошла путь от преподавателя до профессора. В декабре 2011 году избрана депутатом Государственной Думы РФ от Томской области. С 2013 года являлась заместителем Министра образования и науки РФ. В 2018 году стала заместителем губернатора по научно-образовательному комплексу региона.