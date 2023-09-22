В Томске потушили крышу исторического здания на проспекте Ленина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

В Томке потушил крышу административного здания на проспекте Ленина в Томске. При пожаре были эвакуированы около 200 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Напомним, днем 22 сентября на проспекте Ленина, 107/109 загорелась крыша в трехэтажном историческом здании. Очевидцы сообщали, что пожар произошел в Томском музыкальном колледже имени Э. Денисова.

Информация о ликвидации огня появилась в телеграм-канале МЧС в 16:22. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

«Эвакуировано около 200 человек. На месте от МЧС работали 8 единиц техники, 25 человек личного состава», — говорится в сообщении.

Отметим, что пожар в центре Томска парализовал движение на проспекте Ленина, на Набережной реки Ушайки, участке проспекта Фрунзе, переулке Нахановича. Движение до сих пор не восстановлено.

Трехэтажное административное здание на проспекте Ленина,107 является памятником архитектуры, построенным в 19 веке, а также объектом культурного наследия регионального значения.