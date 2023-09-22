«Возродят ли «Томь?»: томичи задают вопросы губернатору перед прямой линией

Губернатор Томской области проведет прямую линию 27 сентября в 18.00. Фото: Telegram-канал Владимира Мазура

На следующей неделе, 27 сентября, губернатор Томской области Владимир Мазур проведет прямую линию. Глава региона анонсировал мероприятие в своих соцсетях и предложил томичам оставлять вопросы, которые они хотят задать ему, в комментариях. Вопросов поступает много, на некоторые здесь же, в комментариях, отвечают представители мэрии или ответственных ведомств.

«Планируется ли возрождение ФК «Томь»?» - спросил один из пользователей и напомнил, что в августе 2022 года врио губернатора обещал сохранить футбольный клуб.

Ответ на комментарий последовал из департамента молодежной политики и спорта: там сообщили, что в регионе сейчас делают акцент на развитии детско-юношеского футбола. На базе спортшколы №17 планируют сосредоточить материальную базу. Подумать о возрождении профессиональной команды в департаменте пообещали «через некоторое время».

В комментариях губернатору напомнили о транспортной карте, которую анонсировали весной этого года. Мэрия Томска ответила, что проект техзадания на поставку и внедрения автоматизированной системы оплаты труда уже подготовлен.

Жителей Южных ворот беспокоит переполненность единственной школы. Администрация Томского района на этот комментарий ответила, что строительство второй школы планируют по комплексному развитию Южных ворот-2, но точные сроки строительства не называются.

Несколько поступивших вопросов касаются отопления в домах по конкретным адресам. Так, по поводу отсутствия горячей воды и отопления в доме на улице Киевской, 28Б, мэрия ответила, что сейчас обслуживающая организация получает ордер на земляные работы, чтобы отремонтировать теплосети.