Стало известно, какими именами томичи чаще всего называют новорожденных

В Томской области в 2023 году родилось почти 5 тысяч малышей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в 2023 году родилось почти 5 тысяч малышей, мальчиков больше на 105. Об этом сообщают аналитики Томскстата.

«За семь месяцев 2023 года в Томской области родилось 4 757 малышей. Мальчиков больше — 2 431. Девочек немного меньше — 2 326», — говорится в сообщении.

По данным ЗАГС, чаще всего популярные имена у новорождённых мальчиков стали Михаил, Александр, Артём, а у девочек — Анна, София, Алиса.

Напомним, в Томской области в августе появилось 1000 новых семей. Зеркальная дата — 23.08.2023 стала самой популярной для бракосочетания, в это день расписались 79 пар.