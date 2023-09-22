Отопление в Томске начнут подключать 25 сентября

Обращения по вопросам качества теплоснабжения необходимо адресовать в управляющие организации Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 25 сентября в Томске начнут подключать отопление в домах, об этом сообщили в «ТомскРТС» со указанием на соответствующее постановление мэрии города. В компании уточнили, что переводить оборудование на зимний режим будут поэтапно, по мере увеличения нагрузки. Управляющие организации будут включать внутридомовое оборудование, а затем вместе с ресурсниками они займутся настройкой режимов теплоснабжения.

«Обращения по вопросам качества теплоснабжения необходимо адресовать в управляющие организации для оперативности», - уточнили в «ТомскРТС».

При подготовке к новому отопительному сезону на теплосетях Томска выявили около 2000 дефектов. Некоторые из них, на локальных сетях к отдельным пока, пока устраняют, и обещают завершить работу в ближайшее время.