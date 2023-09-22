Более 5 тысяч женщин в Томской области воспользовались родовым сертификатом

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В Томской области более 5 тысяч женщин воспользовались родовыми сертификатами. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«В 2023 году в Томской области родовыми сертификатами воспользовались 5 455 женщин, родивших 5 523 детей», — говорится в сообщении.

Родовой позволяет беременной женщине выбрать больницу для родов и наблюдения во время и после беременности. Он формируется при первом посещении женской консультации по месту жительства или в роддоме. Также оформить сертификат может детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка.

Раньше женщине требовалось самостоятельно представлять бланк сертификата в медучреждение. Теперь этого не требуется, так как все сведения приходят автоматически.

В 2023 году отделение регионального СФР направило в медорганизации 52,9 млн рублей на оплату услуг, связанных с беременностью и рождением детей.