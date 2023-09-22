Уголовное дело возбудили на томича, угрожавшего ножом мужчине на Береговой

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В Томске возбудили уголовное дело на гражданина, который преследовал с ножом мужчину на улице Береговой. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, ранее в полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Береговой мужчина с ножом преследует другого мужчину.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 63-летний местный житель.

«По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник, взяв в руки нож, направил его в сторону оппонента и угрожал убийством», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».