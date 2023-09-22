Томич не смог покорить Клаву Коку в реалити «Сердце Клавы»

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По вторникам в 19:00 на «Пятнице!» выходит романтический эксперимент «Сердце Клавы», в котором певица Клава Кока нашла мужчину мечты. Но, к сожалению, им не стал томич Александр Фатерин, известный в Томске как Dabigi.

Клава давно мечтала о серьезных отношениях, замужестве и семье. И благодаря «Пятнице!» ее мечта стала реальностью: на проекте она встретила любовь. Имя и лицо избранника пока держится в секрете. Судя по социальным сетям певицы, влюбленные вместе отметили день рождения Клавы, съездили в совместное путешествие, а по вечерам мужчина встречает девушку дома букетами роз.

Выбрать достойного кандидата Клаве помогала главная сваха страны Роза Сябитова. Роза не исключает, что в скором времени девушку может ждать замужество.

Телеканал «Пятница!» показывает, как все начиналось, и чем один из 26 участников проекта смог покорить сердце звезды.

Среди претендентов на сердце Клавы оказался танцор и хореограф из Томска - Александр Фатерин, который также известен как Dabigi, основатель большого танцевального проекта и школы в 40 городах России. Александр часто приезжает в Москву. следит за правильным питанием, как и Клава придерживается вегетарианства. У него есть сын Кристиан от первого брака (8 лет).

«Я пришел на проект с открытым сердцем, после завершения предыдущих отношений, - рассказывает Александр Фатерин. - После расставания я был в ужасном состоянии: для человека чувствительного это всегда стресс, даже если решение закончить отношения обоюдное. Внутри остаются сожаления и переживания. Выходить из этого состояния нужно как можно скорее. Все пользуются разными способами, некоторые даже прибегают к антидепрессантам. Я выбрал самый рациональный, на мой взгляд — переключиться на другую девушку. Поэтому, когда меня пригласили в шоу, я увидел в этом выход. Возможно ли в таком состоянии влюбиться и начать что-то новое? Это и стало главной причиной, почему я решился на участие в проекте».

До начала проекта участники не знали, кто будет главной героиней шоу.

«Я предчувствовал, что это будет она, - так отреагировал томич, когда узнал, за чье руку и сердце пришел бороться. - Клава Кока мне сильно импонирует, и когда я услышал ее голос на «слепом» свидании, то обрадовался, что интуиция в очередной раз меня не подвела».

С самого начала шоу Александр уверенно держался среди фаворитов главной героини. При знакомстве в качестве подарка он пригласил Клаву в кино на французскую драму «Влюблён без памяти». В испытании водой и огнем наш земляк первым принес сердце для Клавы, где показал свою физическую форму, силу и проявил смекалку. Далее Саша виртуозно справился с кулинарным (принести завтрак в постель) и творческим (станцевать на балу вальс, написать и исполнить реп-оду для Клавы) заданиями. В третьем выпуске Александру пришлось окунуться в полевые условия - переплывать реку на розовом фламинго, искать ящики с едой и обустраивать лагерь вместе с другими участниками. Но в четвертом выпуске что-то пошло не так, и томич покинул шоу.

«На проекте я не обсуждал своих конкурентов, однако часто слышал разговоры парней и знаю, как они ко всему этому относятся, - поделился Александр. -Смело могу сказать, что сейчас на проекте нет ни одного мужчины, который был бы достоин Клавы. Они все не готовы к серьезным отношениям. Наверное, если бы я пришёл на проект более легким и окончательно вышедшим из процесса расставания с женой, то ребятам было бы тяжело соперничать со мной. Я не утверждаю, что стал бы победителем, но до финала бы точно дошел».

На данный момент в проекте осталось 4 участников и впереди два выпуска проекта. К сожалению, томич не смог покорить сердце Клавы Высоковой, но рассказал, что его ждет за пределами проекта: «Танцы и танцевальный бизнес. У нас с командой помимо танцевальных школ в России есть несколько площадок за рубежом, работающих в сфере развлечений. Например, недавно в Португалии мои ребята-партнеры проводили Чемпионат мира и Олимпийские отборочные по брейкингу. Также я работаю с индивидуальными клиентами — обучаю танцам. Если подытожить, то вся моя деятельность на данный момент связана со спортом».

Сейчас Александр живет на несколько городов, но Томск занимает особое место в его жизни: «Томск — мой родной город. Здесь я живу и работаю, общаюсь с множеством прекрасных людей. Конечно же, он занимает в моем сердце первое место, хоть я его и перерос в свое время. Сейчас я много летаю по работе, потому что мой бизнес растет. Часто бываю в Москве, Сочи и других городах Центральной России. Но, несмотря на все путешествия, Томск остается для меня самым любимым городом».