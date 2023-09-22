Более 2 тысяч инвалидов в Томской области пользуются «социальным такси»

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В Томской области «социальным такси» пользуются более 2 тысяч инвалидов. В этом году на эти цели из бюджета выделено три млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной думы.

Услугами «социального такси» в регионе пользуются 2256 инвалидов. Его используют взрослые и дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению и люди с психическими расстройствами.

Как рассказала глава департамента соцзащиты Марина Киняйкина, есть два механизма предоставления услуги «Социального такси. В районах, где заключены госконтракты с перевозчиками, инвалидам выдают талоны на проезд. При отсутствии перевозчиков выплачивается компенсация за поездки на основании чеков. На одного инвалида приходится 1352 рубля.

«В текущем году для этих целей из бюджета выделено три миллиона рублей», — сказала Киняйкина.

Кроме того, на рынке перевозчиков, где преобладают крупные компании-агрегаторы не устанавливаются кассовые аппараты, и получение чека об оплате становится проблемой.

По словам депутата Ивана Прудникова, некоторые районы области неинтересны для этих агрегаторов, поэтому они отказываются работать там. из-за отсутствия переводчика, нет услуги.