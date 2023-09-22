Томский СибГМУ будет размещать свою площадку на ОЭЗ

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В Томске СибГМУ планирует разместить свою площадку на ОЭЗ "Томск". В ближайшее время планируется провести встречу с руководством ОЭЗ для обсуждения конкретных деталей, сообщил ректор вуза.

Уточняется, что специализация СибГМУ включает выпуск малых партий лекарственных средств для клинических исследований, разработку технологий производства препаратов и поддержку фармацевтической индустрии.

Ранее планировалось, что университет построит собственный инжиниринговый центр площадью 1,5 тыс. кв. метров, с инвестициями в размере 2 млрд рублей. В портфеле проектов университета уже более 15 препаратов. Однако, конкретные площадки для строительства не были определены.

Также ректор университета Евгений Куликов добавил, что строительство второй очереди «Центра инноваций и технологий» в ОЭЗ «Томск» будет осуществляться компанией «Строительное управление РСТ». Вторая очередь включает в себя строительство лабораторного корпуса площадью 7 тыс. кв. метров, которое будет завершено к 2026 году.

Особая экономическая зона ОЭЗ «Томск» была создана в 2005 году и специализируется на IT и электронике, медицине и биотехнологиях, новых материалах и нанотехнологиях, а также ресурсосберегающих технологиях.