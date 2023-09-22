Луговые клещи активизировались в Томске

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В Томской области из летней спячки вышел луговой клещ. Период их активности длится до первого снега, а пик приходится на середину сентября. В этом году от клещей пострадали более 18 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным энтомологов Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области, локальные очаги клещей обнаружены на Потаповых Лужках, полянах в поселке Аникино, пляжной зоне Сенной Курьи, кладбище «Южное», в окрестностях села Коларово и склонах Лагерного сада.

«Луговые клещи питаются кровью грызунов, зайцев, белок и других животных. В период повышенной активности могут нападать и на человека. Луговой клещ является переносчиком целого ряда заболеваний, среди которых клещевой энцефалит, болезнь Лайма, эрлихиозы», — предупреждают санврачи.

В этом сезоне от клещей пострадали 18 014 человек. За неделю с 14 по 20 сентября в больницы обращались 74 человека, в том числе 22 ребенка.

Клещевой энцефалит лабораторно подтвержден у 41 томича, из них у 14 детей. У 102 человек выявлена болезнь Лайма, в том числе у 21 ребенка.

Прививки от КВЭ в этом сезоне поставили 57 195 человек. Пострадавшим от клещей нужно обращаться в круглосуточные пункты серопрофилактики.