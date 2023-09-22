Томичам рассказали, когда стоит удалять нерв в зубе

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Стоматолог Месропова: Основания для депульпирования должны быть очень вескими. Удаление нерва зуба — процедура, к которой обычно прибегают при лечении острых воспалительных процессов в зубах, а также во время протезирования и реставрации зубов. Назначение данной операции зачастую вызывает у пациентов страх, ведь ещё со школы нам внушили, что нервные окончания чрезвычайно чувствительны. Следовательно, будет больно. Логично? Логично. Однако есть несколько нюансов, и «Секрет фирмы» узнал их у специалиста.

Причины удаления нерва в зубе

По словам врача-стоматолога, руководителя клиники «Даймонд» и основателя клинико-образовательного центра «Авиценна» Кристины Месроповой, несмотря на то что депульпирование (так называют удаление нерва) — весьма распространённая в стоматологии процедура, прибегают к ней только в крайних ситуациях.

Основания для удаления должны быть очень вескими. Например:

глубокий кариес с перфорацией пульповой камеры;

пульпит (воспаление тканей пульпы);

сформированная гранулема или киста;

периодонтит (воспаление тканей, удерживающих зуб в альвеоле);

травмирование зуба с повреждением пульповой полости;

некачественное лечение кариеса, после которого в зубе осталась инфекция;

зубопротезирование коронкой или мостовидным протезом.

Как удаляют нерв в зубе?

Выбор метода лечения зависит от состояния зуба. Иногда требуется простое эстетическое лечение, иногда более серьёзные процедуры, а в некоторых случаях удаление нерва и даже самого зуба. Удаление нерва применяют только в том случае, если инфекция, развивающаяся в дентине, проникает в пульповую камеру и инициирует там развитие воспалительного процесса

«Сегодня мы прикладываем все силы, чтобы спасти родной зуб и сохранить его здоровье. Ведь зуб без сердцевины можно считать мёртвым. Всё потому, что нерв нужен для того, чтобы снабжать зубные ткани питательными веществами, а при наличии патологии в зубах, подавать в мозг болевые импульсы, заставляя нас бежать на приём к стоматологу», — отметила Месропова.

Но эксперт обратила внимание, что зуб без нерва больше не связан кровеносными сосудами, а значит, не получает никакой подпитки — ни витаминов, ни минералов.

Что ждёт пациента после удаления нерва?

«Сейчас в стоматологии применяют максимально безопасные и щадящие методы. Но и сейчас можно столкнуться с некоторыми последствиями. Из неприятных можно выделить два момента — потемнение эмали и ослабление самого зуба. Первое происходит из-за того, что нервное, кровеносное и лимфатическое питание зуба прекратилось и эмаль со временем может потерять свою белизну. Кстати, ослабление зуба спровоцировано теми же причинами», — рассказала «Секрету» Кристина Месропова.

Но не стоит переживать. При правильном уходе за зубом, контроле за его состоянием и профилактике у стоматолога зуб без нерва прослужит вам не меньше чем «полноценные» зубы. Он даже не будет реагировать на холодную и кислую пищу.

Обычно профессиональный стоматолог приложит все усилия, чтобы сохранить функциональные мягкие ткани в зубе. Но если вам предложили удаление нерва, значит, это единственный выход для спасения остального зуба.

Стоит помнить, что сейчас уровень стоматологи в комплексе с профессионализмом и инновациями дошли до такого уровня, что нервничать насчёт болей не стоит. Просто важно выбирать проверенных специалистов.

Увы, многие стоматологические процедуры не могут застраховать человека от целого ряда зубных болезней. Например, от кариеса. Ранее мы объясняли, почему нельзя откладывать лечение этой болезни и к чему она может привести.