В соседнем Кузбассе открылось кафе для людей больных "Альцгеймером"

Фото: Сибдепо

В Кемерове открылось «Альцгеймер Кафе» для людей с нарушениями памяти и внимания. Как сообщает министерство социальной защиты населения Кузбасса, это часть проекта «Учимся жить заново», который они создали вместе с Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, сообщает интернет-журнал "Сибдепо".

Кафе распахнуло свои двери в научной библиотеке им. В.Д. Федорова в преддверие всемирного дня борьбы с болезнью Альцгеймера (он отмечается 21 сентября). На открытие пришли семьи кемеровчан, чьи близкие в силу возраста столкнулись с деменцией.

Как корреспонденту Сибдепо пояснили в региональном министерстве социальной защиты населения, у кафе будет особый формат работы: посетителей будут организованно собирать на мероприятия. Здесь пройдут занятия по развитию мелкой моторики рук и инклюзивным танцам, тренинги памяти и внимания. В близком кругу люди смогут общаться, обсуждать проблемы и поддерживать друг друга.

Кроме того, практику таких кафе планируют распространить на весь регион. В первую очередь – в отделениях дневного пребывания Комплексных центров социального обслуживания населения.

«Альцгеймер Кафе» – первая ступень проекта «Учимся жить заново», который призван рассказать населению о заболеваниях, связанных с частичной или полной потерей знаний и навыков. Он действует в рамках нацпроекта «Демография» регионального проекта «Старшее поколение».