Стали известны подробности диверсии на железной дороге в Томске

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В Томске задержали 16-летнего подростка, который пытался поджечь релейный шкаф на перегоне между станциями Томск-1 и Томск-2. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Управление на транспорте МВД России по СФО .

Напомним, ранее томский десятиклассник пытался поджечь релейный шкаф между станциями Томск-1 и Томск-2, но промахнулся и попал в опору ЛЭП.Полицейские на месте происшествия нашли рюкзак, зажигалку, бутылку и ёмкость с бензином, а также нож. В ходе розыскных мероприятий был задержан ученик местной католической гимназии.

Транспортные полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ пресекли попытку поджога 16-летним подростком релейного шкафа на перегоне между станциями Томск-1 и Томск-2.

«Установлено, что около трех недель назад в одном из мессенджеров обвиняемый принял предложение совершить диверсию на железной дороге. Несовершеннолетний изготовил зажигательную смесь и в ночь на 19 сентября 2023 года попытался осуществить поджог железнодорожного оборудования», — говорится в сообщении.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на совершение диверсии). Санкция статьи устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет».