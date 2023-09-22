Специалист назвал томичам продукты, которые улучшают работу мозга

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Ученые заметили, что стать умнее людям помогает не только чтение книг и решение задач на логику, но и коррекция диеты. Врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух рассказала читателям Pravda.Ru, какие продукты нужны мозгу, чтобы работать наиболее эффективно.

Как питаться, чтобы стать умнее

Действительно, улучшить показатели работы мозга — память, концентрацию внимания и другие когнитивные функции — можно с помощью коррекции рациона. В этом помогают продукты, богатые:

витаминами (в особенности B6 и B12),

минералами (железом, магнием, цинком),

жирными кислотами омега-3.

Эти вещества усиливают питание мозга, укрепляют связи между нейронами, защищают клетки от повреждений и преждевременного старения. Все это помогает человеку быть более продуктивным: быстрее запоминать информацию, эффективнее концентрироваться на рабочих задачах и легче сдавать экзамены.

Чтобы все необходимые нутриенты регулярно присутствовали в рационе, ученые рекомендуют придерживаться mind-диеты. Это система питания, разработанная для улучшения работы мозга: она помогает его клеткам быстрее восстанавливаться от воздействия вредного влияния среды и дольше оставаться здоровыми. Система базируется на принципах средиземноморской и DASH-диеты, которые способствуют улучшению здоровья сосудов и, как следствие, головного мозга.

Согласно системе питания, в рационе должны присутствовать минимум три порции цельнозерновых продуктов (круп, хлебцев), по одной порции овощей и листовой зелени, а также орехи, бобовые и ягоды. Птицу рекомендуется употреблять как минимум дважды в неделю, рыбу — еженедельно. В качестве заправок для салатов и горячих блюд используют оливковое масло.

Диета предполагает ряд ограничений. К примеру, рекомендуется есть не более пяти порций сладостей или выпечки в неделю и не чаще четырех раз в неделю есть красное мясо. Сыр и жареные продукты рекомендуется ограничить до одного раза в неделю.

Mind-диета изучалась в течение 10 лет на более чем 1 000 испытуемых и доказала свою эффективность. Участники, которые соблюдали ее, оказались в лучшей форме, чем те, кто нарушал рекомендации.

Важно отметить, что коррекция рациона — лишь один из факторов, влияющих на работу мозга. Помимо диеты, важно уделять время регулярным физическим нагрузкам, позаботиться о качестве сна, чаще бывать на свежем воздухе и учиться проживать стресс с наименьшими потерями для психики.