В Томской области обучение в колледжах и техникумах начали более 4,3 тысячи человек

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В колледжах и техникумах Томской области к обучению приступили более 4,3 тысячи студентов по 59 профессиям и специальностям. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Самыми популярными профессиями стали «Сетевое и системное администрирование», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Информационные системы и программирование» и «Бурение нефтяных и газовых скважин».

По словам начальника облдепартамента профессионального образования Юрий Калинюк рассказал, что контрольные цифры приема по направлениям подготовки студентов складываются из потребности ключевых работодателей.

«Работодатели участвуют в разработке учебных программ, предоставляют производственную базу для прохождения практики, входят в экспертное сообщество, становятся наставниками для студентов», — говорится в сообщении.

С 2019 года томских колледжах и техникумах работают 103 мастерских, 66 лабораторий цифровой образовательной среды и 33 производственных комплекса федерального проекта «Профессионалитет».

Благодаря Центру опережающей профподготовки региона 105 студентов откликнулись на вакансии Минпромторга России и портала «Работа в России» по направлениям высокотехнологичной экономики и получили работу на местных предприятиях.