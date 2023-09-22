В Томске будут судить женщину, которая наняла людей для похищения человека

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В Томске будут судить 34-летнюю женщину за похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, а также двоих 35-летних мужчин и 35-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратры.

По версии следствия, в апреле 2023 года томичка из чувства мести организовала похищение мужчины и предложила за это другим обвиняемым взятку. Через общих знакомых она передала сообщникам 10 тысяч рублей предоплаты. После «заказа» она пообещала выплатить оставшуюся часть.

Группировка согласилась и получила от женщины информацию о потерпевшем. Обвиняемые договорились с ним о встрече и насильно усадили в автомобиль.

«Перемещаясь на автомобиле по улицам Томска, похитители причиняли пострадавшему телесные повреждения. На выезде из города их преступные действия были пресечены сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

34-летнюю жительницу Томской области обвиняют по статье «Организация и руководство похищением человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, из корыстных побуждений», а двоих ранее судимых 35-летних мужчин и 35-летнюю женщину из Новосибирской области по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, из корыстных побуждений».

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд.