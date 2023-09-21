Томский губернатор Мазур предложил систему квалификаций для вузов страны

Губернатор участвует в семинаре-совещании в Новгородской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур на семинаре-совещании в Новгородской области предложил внедрить в вузах России систему микроквалификаций и микростепеней для решения проблем с кадрами в отдельных отраслях. В мероприятии, по информации пресс-службы администрации Томской области, участвуют главы других регионов, руководители администрации Президента, члены правительства и др.

«Томский государственный университет совместно с ВНИИ труда и Национальным агентством развития квалификаций прорабатывает возможность введения микроквалификаций и микростепеней, – сообщил губернатор Владимир Мазур.

Он отметил, что благодаря этой системе студенты будут осваивать необходимые работодателям навыки и смогут работать уже со второго курса, еще до получения диплома. Если же высшее образование у человека уже есть, то он сможет быстро освоить новые навыки и устроиться на работу.