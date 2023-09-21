Томские строители нашли оружие времен Первой мировой во время ремонта дома

Один из сотрудников строительной фирмы написал заявление в на получение денежного вознаграждения за добровольно сданное оружие. Фото: управление Росгвардии Томской области

В Томске строители нашли старинное оружие времен Первой мировой войны, когда демонтировали карниз старинного дома. Один из сотрудников строительной фирмы написал заявление в управление Росгвардии Томской области на получение денежного вознаграждения за добровольно сданное оружие.

«В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой мужчине может быть выплачено денежное вознаграждение в размере более 20 000 рублей», - уточнили в управлении Росгвардии по Томской области.

Росгвардейцы поблагодарили мужчину за этот поступок.

Напомним, что за пять месяцев этого года томичи добровольно сдали оружие и боеприпасы на полмиллиона рублей.