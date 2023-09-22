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НовостиОбщество22 сентября 2023 0:16

Синоптики Томска обещают 22 сентября +20 градусов тепла

Осадков не ожидается
Ксения Высотина

Фото: Анна Ковалёва

В Томске сегодня, 22 сентября, синоптики обещают до +20 градусов тепла. Осадков не ожидается, сообщает томский ЦГМС.

В городе ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура днем +18…+20 °С.

В Томской области ожидаются местами небольшие, по северо-западу умеренные дожди, днем кратковременные, по северо-западу сильные дожди, местами грозы, по юго-востоку без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура днем +15…+20 °С.