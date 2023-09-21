В Томске и Томском районе начали готовить помощников по уходу

Планируется, что такая система ухода станет альтернативой дому-интернату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области будут готовить помощников по уходу за людьми, которым остро нужна помощь в быту. В пресс-службе обладминистрации сообщили, что обучение проводят по нацпроекту «Демография», и пилотными территориями стали Томск и Томский район.

«Группа из 15 специалистов уже приступила к обучению», - прокомментировали в обладминистрации.

Планируется, что такая система ухода станет альтернативой дому-интернату. Продолжительность рабочего дня каждого специалиста будет зависеть от уровня нуждаемости подопечного. Желающие пройти обучение могут обращаться в комплексный центр социального обслуживания, контактный телефон 8 (3822) 607-194.