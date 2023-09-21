В небе над Томском прошел парад воздушных шаров

Один из шаров опустился очень близко к воде. Фото: Анна Ковалева

Парад воздушных шаров в рамках фестиваля «Вверх» в Томске состоялся. Напомним, что часть мероприятий фестиваля была отменена, а парад проводили на час позже изначально запланированного времени и в другом месте – возле областной администрации.

Многие зрители жаловались, что из-за слепящего солнца за шарами сложно наблюдать. Фото: Анна Ковалева

В небо поднялось несколько шаров. Как передал корреспондент «Комсомольская правда – Томск» с места, многие люди жаловались, что смотреть на шары невозможно, так как солнце слепит, и из-за этот глаза слезятся.

Фото: Анна Ковалева

Один из шаров приближался к воде, и все наблюдающие переживали, не собирается ли он там приводняться. Но, чуть не долетев до водной глади, шар снова поднялся в воздух. Возможно, этот трюк был частью развлекательной программы для зрителей.

Фото: Анна Ковалева

Напомним, что фестиваль продлится до 24 сентября.