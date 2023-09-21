В Томске отменили часть мероприятий фестиваля воздушных шаров «Вверх»

Наблюдать за шаром не очень удобно, так как солнце светит прямо в глаза и слепит. Фото: Анна Ковалева

Открытие фестиваля воздушных шаров «Вверх» было запланировано на 21 сентября. Ранее организаторы сообщали, что в 15.00 в Лагерном саду начнется развлекательная программа. Но, как сообщил корреспондент «Комсомольская правда – Томск» с места, эту часть программы отменили. Томичи, которые пришли посмотреть на первый такой в Сибири фестиваль, высказывали недовольство из-за отмены развлечений.

Позже организаторы сообщили, что пуск шаров произойдет возле областной администрации, начало в 18.00, куда отправились многие зрители. Заявлено было, что в небо появятся восемь шаров. На момент подготовки этого материала корреспондент «Комсомольская правда – Томск» рассказала о запуске одного шара. Наблюдать за ним не очень удобно, так как солнце светит прямо в глаза и слепит.

Накануне томичи наблюдали в небе полет сразу нескольких шаров.